Bilder des Tages

Hund Henry beim Verdi-Streik
Foto: Thomas Banneyer

Frost und Schnee im Norden
Foto: Jens Büttner

Verschleierte Frauen fordern eine Generalamnestie für islamistische Gruppen
Foto: Hassan Ammar

Alcaraz im Finale
Foto: James Ross

Inala - Acht Monate altes Koala-Baby frisch getauft
Foto: Jan Woitas

Gedenken an Crans Montana - Training der Männer für Ski-Weltcup
Foto: Jean-Christophe Bott

In guten Händen - Jeseuskind vor »Dia de la Candelaria«
Foto: Eduardo Verdugo

Die Kokerei Schwelgern von Thyssenkrupp Steel am Ufer des Rheins ist vom Aussichtspunkt Alsumer Berg zu sehen.
Foto: Bernd Thissen

Schnee liegt auf den Dächern des Fachwerkstädtchens Stolberg im Südharz.
Foto: Jan Woitas

Eine Krähe fliegt vor dem Berliner Fernsehturm, dessen Spitze angeleuchtet ist und teils im Nebel versinkt.
Foto: Lilli Förter

Ein Eisberg schwimmt in der Diskobucht in der Nähe von Ilulissat in Grönland.
Foto: Evgeniy Maloletka