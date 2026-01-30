DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260130-930-617001/41 / 7Inala - Acht Monate altes Koala-Baby frisch getauftFoto: Jan Woitas1/7Inala - Acht Monate altes Koala-Baby frisch getauftFoto: Jan WoitasGedenken an Crans Montana - Training der Männer für Ski-WeltcupFoto: Jean-Christophe Bott2/7In guten Händen - Jeseuskind vor »Dia de la Candelaria«Foto: Eduardo Verdugo3/7Die Kokerei Schwelgern von Thyssenkrupp Steel am Ufer des Rheins ist vom Aussichtspunkt Alsumer Berg zu sehen.Foto: Bernd Thissen4/7Schnee liegt auf den Dächern des Fachwerkstädtchens Stolberg im Südharz.Foto: Jan Woitas5/7Eine Krähe fliegt vor dem Berliner Fernsehturm, dessen Spitze angeleuchtet ist und teils im Nebel versinkt.Foto: Lilli Förter6/7Ein Eisberg schwimmt in der Diskobucht in der Nähe von Ilulissat in Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka7/7