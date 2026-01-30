DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260130-930-617001/31 / 6Gedenken an Crans Montana - Training der Männer für Ski-WeltcupFoto: Jean-Christophe Bott1/6Gedenken an Crans Montana - Training der Männer für Ski-WeltcupFoto: Jean-Christophe BottIn guten Händen - Jeseuskind vor »Dia de la Candelaria«Foto: Eduardo Verdugo2/6Die Kokerei Schwelgern von Thyssenkrupp Steel am Ufer des Rheins ist vom Aussichtspunkt Alsumer Berg zu sehen.Foto: Bernd Thissen3/6Schnee liegt auf den Dächern des Fachwerkstädtchens Stolberg im Südharz.Foto: Jan Woitas4/6Eine Krähe fliegt vor dem Berliner Fernsehturm, dessen Spitze angeleuchtet ist und teils im Nebel versinkt.Foto: Lilli Förter5/6Ein Eisberg schwimmt in der Diskobucht in der Nähe von Ilulissat in Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka6/6