DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260130-930-617001/21 / 5In guten Händen - Jeseuskind vor »Dia de la Candelaria«Foto: Eduardo Verdugo1/5In guten Händen - Jeseuskind vor »Dia de la Candelaria«Foto: Eduardo VerdugoDie Kokerei Schwelgern von Thyssenkrupp Steel am Ufer des Rheins ist vom Aussichtspunkt Alsumer Berg zu sehen.Foto: Bernd Thissen2/5Schnee liegt auf den Dächern des Fachwerkstädtchens Stolberg im Südharz.Foto: Jan Woitas3/5Eine Krähe fliegt vor dem Berliner Fernsehturm, dessen Spitze angeleuchtet ist und teils im Nebel versinkt.Foto: Lilli Förter4/5Ein Eisberg schwimmt in der Diskobucht in der Nähe von Ilulissat in Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka5/5