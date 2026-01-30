Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

In guten Händen - Jeseuskind vor »Dia de la Candelaria«
Foto: Eduardo Verdugo
Lichtmess in Mexiko
Foto: Eduardo Verdugo
Die Kokerei Schwelgern von Thyssenkrupp Steel am Ufer des Rheins ist vom Aussichtspunkt Alsumer Berg zu sehen.
Foto: Bernd Thissen
Schnee liegt auf den Dächern des Fachwerkstädtchens Stolberg im Südharz.
Foto: Jan Woitas
Eine Krähe fliegt vor dem Berliner Fernsehturm, dessen Spitze angeleuchtet ist und teils im Nebel versinkt.
Foto: Lilli Förter
Ein Eisberg schwimmt in der Diskobucht in der Nähe von Ilulissat in Grönland.
Foto: Evgeniy Maloletka
