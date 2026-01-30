Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260130-930-617001/1

1 / 4
Die Kokerei Schwelgern von Thyssenkrupp Steel am Ufer des Rheins ist vom Aussichtspunkt Alsumer Berg zu sehen.
Foto: Bernd Thissen
1/4
Thyssenkrupp AG - vor der Hauptversammlung
Die Kokerei Schwelgern von Thyssenkrupp Steel am Ufer des Rheins ist vom Aussichtspunkt Alsumer Berg zu sehen.
Foto: Bernd Thissen
Schnee liegt auf den Dächern des Fachwerkstädtchens Stolberg im Südharz.
Foto: Jan Woitas
2/4
Eine Krähe fliegt vor dem Berliner Fernsehturm, dessen Spitze angeleuchtet ist und teils im Nebel versinkt.
Foto: Lilli Förter
3/4
Ein Eisberg schwimmt in der Diskobucht in der Nähe von Ilulissat in Grönland.
Foto: Evgeniy Maloletka
4/4