DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260129-930-612130/31 / 10Geschlossenes Freibad von obenFoto: Sebastian Kahnert1/10Geschlossenes Freibad von obenFoto: Sebastian Kahnertverschneiter DrachenfelsFoto: Thomas Banneyer2/10100 Tage bis zum Start der Giro d´Italia - Castel Nuovo in pinkFoto: Alessandro Garofalo3/10Sabalenka wieder im FinaleFoto: Dar Yasin4/10Touristen in KubaFoto: Ramon Espinosa5/10Noch Plätze frei - Außengastronomie im Museumshafen ÖvelgönneFoto: Marcus Brandt6/10Gedenken an Alex PrettiFoto: John Locher7/10Radfahren im SchneegestöberFoto: Sven Hoppe8/10Menschen gedenken Alex Pretti am Tatort in MinneapolisFoto: Adam Gray9/10Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: LeBron James wird von Mitchell gefoultFoto: Sue Ogrocki10/10