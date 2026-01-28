DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260128-930-606525/51 / 11Nach dem schweren Erdrutsch auf Sizilien hängt ein Auto über einem Abgrund.Foto: Andrea Petrelli1/11Nach dem schweren Erdrutsch auf Sizilien hängt ein Auto über einem Abgrund.Foto: Andrea PetrelliEisteller auf der OderFoto: Patrick Pleul2/11Holocaust-Überlebende Tova Friedman spricht im BundestagFoto: Elisa Schu3/11Verschneiter IrrgartenFoto: Sebastian Kahnert4/11Hund am OsteestrandFoto: Jens Büttner5/11Schlange stehen zum Waffen abgebenFoto: Moawia Atrash6/11Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.Foto: Patrick Pleul7/11Pegula erreicht HalbfinaleFoto: Dita Alangkara8/11Der Hashtag »#WeRemember« wird anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust auf das Brandenburger Tor projiziert.Foto: Christoph Soeder9/11Mitglieder vom Jarl Squad zünden eine Galeere in Lerwick auf den Shetlandinseln während des Up Helly Aa-Festivals an.Foto: Jane Barlow10/11Die Fähren der New York Waterway bewegen sich, während Eis auf dem Hudson River schwimmt.Foto: Yuki Iwamura11/11