Nach dem schweren Erdrutsch auf Sizilien hängt ein Auto über einem Abgrund.
Foto: Andrea Petrelli
Erdrutsch in Sizilien
Eisteller auf der Oder
Foto: Patrick Pleul
Holocaust-Überlebende Tova Friedman spricht im Bundestag
Foto: Elisa Schu
Verschneiter Irrgarten
Foto: Sebastian Kahnert
Hund am Osteestrand
Foto: Jens Büttner
Schlange stehen zum Waffen abgeben
Foto: Moawia Atrash
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul
Pegula erreicht Halbfinale
Foto: Dita Alangkara
Der Hashtag »#WeRemember« wird anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust auf das Brandenburger Tor projiziert.
Foto: Christoph Soeder
Mitglieder vom Jarl Squad zünden eine Galeere in Lerwick auf den Shetlandinseln während des Up Helly Aa-Festivals an.
Foto: Jane Barlow
Die Fähren der New York Waterway bewegen sich, während Eis auf dem Hudson River schwimmt.
Foto: Yuki Iwamura
