Bilder des Tages

Eisteller auf der Oder
Foto: Patrick Pleul

Holocaust-Überlebende Tova Friedman spricht im Bundestag
Foto: Elisa Schu

Verschneiter Irrgarten
Foto: Sebastian Kahnert

Hund am Osteestrand
Foto: Jens Büttner

Schlange stehen zum Waffen abgeben
Foto: Moawia Atrash

Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul

Pegula erreicht Halbfinale
Foto: Dita Alangkara

Der Hashtag »#WeRemember« wird anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust auf das Brandenburger Tor projiziert.
Foto: Christoph Soeder

Mitglieder vom Jarl Squad zünden eine Galeere in Lerwick auf den Shetlandinseln während des Up Helly Aa-Festivals an.
Foto: Jane Barlow

Die Fähren der New York Waterway bewegen sich, während Eis auf dem Hudson River schwimmt.
Foto: Yuki Iwamura