DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260128-930-606525/31 / 9Holocaust-Überlebende Tova Friedman spricht im BundestagFoto: Elisa Schu1/9Holocaust-Überlebende Tova Friedman spricht im BundestagFoto: Elisa SchuVerschneiter IrrgartenFoto: Sebastian Kahnert2/9Hund am OsteestrandFoto: Jens Büttner3/9Schlange stehen zum Waffen abgebenFoto: Moawia Atrash4/9Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.Foto: Patrick Pleul5/9Pegula erreicht HalbfinaleFoto: Dita Alangkara6/9Der Hashtag »#WeRemember« wird anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust auf das Brandenburger Tor projiziert.Foto: Christoph Soeder7/9Mitglieder vom Jarl Squad zünden eine Galeere in Lerwick auf den Shetlandinseln während des Up Helly Aa-Festivals an.Foto: Jane Barlow8/9Die Fähren der New York Waterway bewegen sich, während Eis auf dem Hudson River schwimmt.Foto: Yuki Iwamura9/9