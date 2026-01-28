DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260128-930-606525/21 / 7Hund am OsteestrandFoto: Jens Büttner1/7Hund am OsteestrandFoto: Jens BüttnerSchlange stehen zum Waffen abgebenFoto: Moawia Atrash2/7Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.Foto: Patrick Pleul3/7Pegula erreicht HalbfinaleFoto: Dita Alangkara4/7Der Hashtag »#WeRemember« wird anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust auf das Brandenburger Tor projiziert.Foto: Christoph Soeder5/7Mitglieder vom Jarl Squad zünden eine Galeere in Lerwick auf den Shetlandinseln während des Up Helly Aa-Festivals an.Foto: Jane Barlow6/7Die Fähren der New York Waterway bewegen sich, während Eis auf dem Hudson River schwimmt.Foto: Yuki Iwamura7/7