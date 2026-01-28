Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260128-930-606525/2

Hund am Osteestrand
Foto: Jens Büttner
Winterwetter an der Ostseeküste
Schlange stehen zum Waffen abgeben
Foto: Moawia Atrash
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul
Pegula erreicht Halbfinale
Foto: Dita Alangkara
Der Hashtag »#WeRemember« wird anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust auf das Brandenburger Tor projiziert.
Foto: Christoph Soeder
Mitglieder vom Jarl Squad zünden eine Galeere in Lerwick auf den Shetlandinseln während des Up Helly Aa-Festivals an.
Foto: Jane Barlow
Die Fähren der New York Waterway bewegen sich, während Eis auf dem Hudson River schwimmt.
Foto: Yuki Iwamura
