Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
Der Hashtag »#WeRemember« wird anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust auf das Brandenburger Tor projiziert.
Mitglieder vom Jarl Squad zünden eine Galeere in Lerwick auf den Shetlandinseln während des Up Helly Aa-Festivals an.
Die Fähren der New York Waterway bewegen sich, während Eis auf dem Hudson River schwimmt.