DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul
Winterwetter in Brandenburg
Der Hashtag »#WeRemember« wird anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust auf das Brandenburger Tor projiziert.
Foto: Christoph Soeder
Mitglieder vom Jarl Squad zünden eine Galeere in Lerwick auf den Shetlandinseln während des Up Helly Aa-Festivals an.
Foto: Jane Barlow
Die Fähren der New York Waterway bewegen sich, während Eis auf dem Hudson River schwimmt.
Foto: Yuki Iwamura
