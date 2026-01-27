DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260127-930-601028/51 / 14Sieht nur stachelig aus - Chanel Frühjahr/Sommer 2026Foto: Aurelien Morissard1/14Sieht nur stachelig aus - Chanel Frühjahr/Sommer 2026Foto: Aurelien MorissardHindus beim Magh Mela-FestFoto: Rajesh Kumar Singh2/14Frühjahrsputz im WachsfigurenkabinettFoto: Georg Wendt3/14Verschneiter HafenFoto: Jens Büttner4/14Winternebel im NeckartalFoto: Uwe Anspach5/14Ein Obdachloser ruht sich nach einem schweren Wintersturm in der Nähe des Washington Monuments auf.Foto: Mehmet Eser6/14Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi winkt von ihrem Fahrzeug aus.Foto: Eugene Hoshiko7/14Fans laufen durch Wassernebel bei den Australian Open.Foto: Dar Yasin8/14Aryna Sabalenka aus Weißrussland legt einen Eisbeutel ins Gesicht.Foto: Dita Alangkara9/14Ein Elektriker arbeitet nach einem Eissturm Wiederherstellung der Stromversorgung in Oxford, Mississippi.Foto: Bruce Newman10/14Menschen spazieren im Schnee auf der National Mall.Foto: Gent Shkullaku11/14Eine Frau benutzt einen Regenschirm, um sich vor der Sonne zu schützen.Foto: Michael Currie12/14Militärbulldozer reiß ein Haus in den Beduinengebieten südlich der Westbankstadt Hebron ab.Foto: Mamoun Wazwaz13/14Die Weißrussin Aryna Sabalenka spielt einen Vorhand-Return.Foto: Asanka Brendon Ratnayake14/14