DPA Bilder des TagesBilder des Tages
Frühjahrsputz im WachsfigurenkabinettFoto: Georg Wendt
Frühjahrsputz im WachsfigurenkabinettFoto: Georg Wendt
Verschneiter HafenFoto: Jens Büttner
Winternebel im NeckartalFoto: Uwe Anspach
Ein Obdachloser ruht sich nach einem schweren Wintersturm in der Nähe des Washington Monuments auf.Foto: Mehmet Eser
Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi winkt von ihrem Fahrzeug aus.Foto: Eugene Hoshiko
Fans laufen durch Wassernebel bei den Australian Open.Foto: Dar Yasin
Aryna Sabalenka aus Weißrussland legt einen Eisbeutel ins Gesicht.Foto: Dita Alangkara
Ein Elektriker arbeitet nach einem Eissturm Wiederherstellung der Stromversorgung in Oxford, Mississippi.Foto: Bruce Newman
Menschen spazieren im Schnee auf der National Mall.Foto: Gent Shkullaku
Eine Frau benutzt einen Regenschirm, um sich vor der Sonne zu schützen.Foto: Michael Currie
Militärbulldozer reiß ein Haus in den Beduinengebieten südlich der Westbankstadt Hebron ab.Foto: Mamoun Wazwaz
Die Weißrussin Aryna Sabalenka spielt einen Vorhand-Return.Foto: Asanka Brendon Ratnayake