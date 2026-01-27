DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260127-930-601028/21 / 9Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi winkt von ihrem Fahrzeug aus.Foto: Eugene Hoshiko1/9Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi winkt von ihrem Fahrzeug aus.Foto: Eugene HoshikoFans laufen durch Wassernebel bei den Australian Open.Foto: Dar Yasin2/9Aryna Sabalenka aus Weißrussland legt einen Eisbeutel ins Gesicht.Foto: Dita Alangkara3/9Ein Elektriker arbeitet nach einem Eissturm Wiederherstellung der Stromversorgung in Oxford, Mississippi.Foto: Bruce Newman4/9Menschen spazieren im Schnee auf der National Mall.Foto: Gent Shkullaku5/9Eine Frau benutzt einen Regenschirm, um sich vor der Sonne zu schützen.Foto: Michael Currie6/9Ein Obdachloser ruht sich nach einem schweren Wintersturm in der Nähe des Washington Monuments auf.Foto: Mehmet Eser7/9Militärbulldozer reiß ein Haus in den Beduinengebieten südlich der Westbankstadt Hebron ab.Foto: Mamoun Wazwaz8/9Die Weißrussin Aryna Sabalenka spielt einen Vorhand-Return.Foto: Asanka Brendon Ratnayake9/9