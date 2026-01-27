Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aryna Sabalenka aus Weißrussland legt einen Eisbeutel ins Gesicht.
Foto: Dita Alangkara
Tennis - Australian Open
Ein Elektriker arbeitet nach einem Eissturm Wiederherstellung der Stromversorgung in Oxford, Mississippi.
Foto: Bruce Newman
Menschen spazieren im Schnee auf der National Mall.
Foto: Gent Shkullaku
Eine Frau benutzt einen Regenschirm, um sich vor der Sonne zu schützen.
Foto: Michael Currie
Ein Obdachloser ruht sich nach einem schweren Wintersturm in der Nähe des Washington Monuments auf.
Foto: Mehmet Eser
Militärbulldozer reiß ein Haus in den Beduinengebieten südlich der Westbankstadt Hebron ab.
Foto: Mamoun Wazwaz
Die Weißrussin Aryna Sabalenka spielt einen Vorhand-Return.
Foto: Asanka Brendon Ratnayake
