Bilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260127-930-601028/1Aryna Sabalenka aus Weißrussland legt einen Eisbeutel ins Gesicht.Foto: Dita Alangkara1/7Ein Elektriker arbeitet nach einem Eissturm Wiederherstellung der Stromversorgung in Oxford, Mississippi.Foto: Bruce Newman2/7Menschen spazieren im Schnee auf der National Mall.Foto: Gent Shkullaku3/7Eine Frau benutzt einen Regenschirm, um sich vor der Sonne zu schützen.Foto: Michael Currie4/7Ein Obdachloser ruht sich nach einem schweren Wintersturm in der Nähe des Washington Monuments auf.Foto: Mehmet Eser5/7Militärbulldozer reiß ein Haus in den Beduinengebieten südlich der Westbankstadt Hebron ab.Foto: Mamoun Wazwaz6/7Die Weißrussin Aryna Sabalenka spielt einen Vorhand-Return.Foto: Asanka Brendon Ratnayake7/7