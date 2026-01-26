Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Dackel Bosse beim Presserundgang
Foto: Bernd Thissen
Presserundgang Messe »Jagd & Hund«
Bewaffnete Kräfte des dänischen Militärs haben einen Kontrollpunkt im Hafengebiet in Nuuk auf Grönland bemannt.
Foto: Ben Birchall
2/12
Dior Frühjahr/Sommer 26
Foto: Aurelien Morissard
3/12
Merz bei Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten
Foto: Daniel Bockwoldt
4/12
Bauchfrei beim Extremwandern auf dem Brocken
Foto: Matthias Bein
5/12
Staatschefs beim Nordsee-Gipfel
Foto: Marcus Brandt
6/12
Schnee und Eis zum Wochenstart
Foto: Marijan Murat
7/12
Schnee und Eis zum Wochenstart
Foto: Jens Kalaene
8/12
Proteste in Minneapolis
Foto: Adam Gray
9/12
Winter in Kanada
Foto: Cole Burstona
10/12
Winterwetter
Foto: Christoph Reichwein
11/12
Schneetreiben
Foto: Julian Stratenschulte
12/12