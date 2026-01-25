DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260125-930-592223/41 / 11Ein Teammitglied überprüft seinen Heißluftballon vor dem Start während des 46. Internationalen Heißluftballon-Festivals in Chateau-d'Oex.Foto: Cyril Zingaro1/11Ein Teammitglied überprüft seinen Heißluftballon vor dem Start während des 46. Internationalen Heißluftballon-Festivals in Chateau-d'Oex.Foto: Cyril ZingaroZu viel des Guten: Mitarbeiter blasen beim Probedurchgang zur WM im Teamfliegen in Oberstdorf Schnee von der Flugschanze.Foto: Karl-Josef Hildenbrand2/11Massenstart der Frauen beim Eisschnelllauf-Weltcup in der Max Aicher Arena in Inzell.Foto: Sven Hoppe3/11Mit dem Luftkissenboot übt die Feuerwehr auf dem Steinhuder Meer.Foto: Moritz Frankenberg4/11Der US-amerikanische Kletterer Alex Honnold klettert in Taipeh, Taiwan, auf den Wolkenkratzer Taipei 101.Foto: ChiangYing-ying5/11Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.Foto: Bodo Marks6/11Eine Person ist in Minneapolis von Tränengaswolken umhüllt.Foto: Ben Hovland7/11Regale sind in einem Markt in Pittsburgh vor einem Schneesturm leer.Foto: Gene J. Puskar8/11Ein Demonstrant wird aus nächster Nähe mit Pfefferspray besprüht.Foto: Ellen Schmidt9/11Eine Menschenmenge von Anti-ICE-Demonstranten demonstriert in New York.Foto: Krista Kennell10/11US-Bundesbeamte setzen Tränengas in Minneapolis ein.Foto: Ben Hovland11/11