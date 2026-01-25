Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Ein Teammitglied überprüft seinen Heißluftballon vor dem Start während des 46. Internationalen Heißluftballon-Festivals in Chateau-d'Oex.
Foto: Cyril Zingaro
Heißluftballonfestival Château d'Oex
Zu viel des Guten: Mitarbeiter blasen beim Probedurchgang zur WM im Teamfliegen in Oberstdorf Schnee von der Flugschanze.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
Massenstart der Frauen beim Eisschnelllauf-Weltcup in der Max Aicher Arena in Inzell.
Foto: Sven Hoppe
Mit dem Luftkissenboot übt die Feuerwehr auf dem Steinhuder Meer.
Foto: Moritz Frankenberg
Der US-amerikanische Kletterer Alex Honnold klettert in Taipeh, Taiwan, auf den Wolkenkratzer Taipei 101.
Foto: ChiangYing-ying
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
Foto: Bodo Marks
Eine Person ist in Minneapolis von Tränengaswolken umhüllt.
Foto: Ben Hovland
Regale sind in einem Markt in Pittsburgh vor einem Schneesturm leer.
Foto: Gene J. Puskar
Ein Demonstrant wird aus nächster Nähe mit Pfefferspray besprüht.
Foto: Ellen Schmidt
Eine Menschenmenge von Anti-ICE-Demonstranten demonstriert in New York.
Foto: Krista Kennell
US-Bundesbeamte setzen Tränengas in Minneapolis ein.
Foto: Ben Hovland
