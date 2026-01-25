DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260125-930-592223/31 / 8Mit dem Luftkissenboot übt die Feuerwehr auf dem Steinhuder Meer.Foto: Moritz Frankenberg1/8Mit dem Luftkissenboot übt die Feuerwehr auf dem Steinhuder Meer.Foto: Moritz FrankenbergDer US-amerikanische Kletterer Alex Honnold klettert in Taipeh, Taiwan, auf den Wolkenkratzer Taipei 101.Foto: ChiangYing-ying2/8Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.Foto: Bodo Marks3/8Eine Person ist in Minneapolis von Tränengaswolken umhüllt.Foto: Ben Hovland4/8Regale sind in einem Markt in Pittsburgh vor einem Schneesturm leer.Foto: Gene J. Puskar5/8Ein Demonstrant wird aus nächster Nähe mit Pfefferspray besprüht.Foto: Ellen Schmidt6/8Eine Menschenmenge von Anti-ICE-Demonstranten demonstriert in New York.Foto: Krista Kennell7/8US-Bundesbeamte setzen Tränengas in Minneapolis ein.Foto: Ben Hovland8/8