Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260125-930-592223/2

1 / 7
Der US-amerikanische Kletterer Alex Honnold klettert in Taipeh, Taiwan, auf den Wolkenkratzer Taipei 101.
Foto: ChiangYing-ying
1/7
Freeclimber Honnold klettert auf Wolkenkratzer
Der US-amerikanische Kletterer Alex Honnold klettert in Taipeh, Taiwan, auf den Wolkenkratzer Taipei 101.
Foto: ChiangYing-ying
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
Foto: Bodo Marks
2/7
Eine Person ist in Minneapolis von Tränengaswolken umhüllt.
Foto: Ben Hovland
3/7
Regale sind in einem Markt in Pittsburgh vor einem Schneesturm leer.
Foto: Gene J. Puskar
4/7
Ein Demonstrant wird aus nächster Nähe mit Pfefferspray besprüht.
Foto: Ellen Schmidt
5/7
Eine Menschenmenge von Anti-ICE-Demonstranten demonstriert in New York.
Foto: Krista Kennell
6/7
US-Bundesbeamte setzen Tränengas in Minneapolis ein.
Foto: Ben Hovland
7/7