DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260125-930-592223/1

Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
Foto: Bodo Marks
Winterwetter in Hamburg
Eine Person ist in Minneapolis von Tränengaswolken umhüllt.
Foto: Ben Hovland
Regale sind in einem Markt in Pittsburgh vor einem Schneesturm leer.
Foto: Gene J. Puskar
Ein Demonstrant wird aus nächster Nähe mit Pfefferspray besprüht.
Foto: Ellen Schmidt
Eine Menschenmenge von Anti-ICE-Demonstranten demonstriert in New York.
Foto: Krista Kennell
US-Bundesbeamte setzen Tränengas in Minneapolis ein.
Foto: Ben Hovland
