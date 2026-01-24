Sie geben alles: Das Team »Quad Safari Usedom« mit Phillip Schmidt (l) und Finley Liemen (r) gewinnt den Finallauf bei der 18. Strandkorb Weltmeisterschaft auf der Insel Usedom mit einer neuen Weltrekordzeit von 4,56 Sekunden. Die Zweierteams müssen bei dem Wettkampf einen etwa 60 Kilogramm schweren Strandkorb über die 20 Meter lange Strecke über den Ostseestrand ins Ziel schleppen.

Foto: Jens Büttner

