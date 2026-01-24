Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260124-930-589427/5

1 / 13
Sie geben alles: Das Team »Quad Safari Usedom« mit Phillip Schmidt (l) und Finley Liemen (r) gewinnt den Finallauf bei der 18. Strandkorb Weltmeisterschaft auf der Insel Usedom mit einer neuen Weltrekordzeit von 4,56 Sekunden. Die Zweierteams müssen bei dem Wettkampf einen etwa 60 Kilogramm schweren Strandkorb über die 20 Meter lange Strecke über den Ostseestrand ins Ziel schleppen.
Foto: Jens Büttner
1/13
Finalwettkämpfe der Strandkorb-WM
Sie geben alles: Das Team »Quad Safari Usedom« mit Phillip Schmidt (l) und Finley Liemen (r) gewinnt den Finallauf bei der 18. Strandkorb Weltmeisterschaft auf der Insel Usedom mit einer neuen Weltrekordzeit von 4,56 Sekunden. Die Zweierteams müssen bei dem Wettkampf einen etwa 60 Kilogramm schweren Strandkorb über die 20 Meter lange Strecke über den Ostseestrand ins Ziel schleppen.
Foto: Jens Büttner
Fußball: Bundesliga, FC Bayern München - FC Augsburg, 19. Spieltag, Allianz Arena. Die Spieler des FC Augsburg jubeln nach Spielende. Davor geht Harry Kane (Bayern München). Das Spiel endete 1:2.
Foto: Peter Kneffel
2/13
Jubel beim Eisschnelllauf-Weltcup in Inzell: Sander Eitrem aus Norwegen jubelt über den Sieg und seinen neuen Weltrekord über 5000 Meter der Herren.
Foto: Sven Hoppe
3/13
Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde setzen nach einem Schussvorfall in Minneapolis Pfefferspray gegen Beobachter ein.
Foto: Abbie Parr
4/13
Die Sonne geht hinter dem Staatlichen Eremitage-Museum in St. Petersburg unter.
Foto: Dmitri Lovetsky
5/13
Eisbaderinnen planschen in der kalten Ostsee vor Usedom.
Foto: Jens Büttner
6/13
Der Italiener Giovanni Franzoni gewinnt auf der Streif in Kitzbühel.
Foto: Gabriele Facciotti
7/13
Eine Mutter kocht auf einem Gasbrenner nach einem Stromausfall in Kiew durch einen russischen Angriff.
Foto: Dan Bashakov
8/13
Tomas Machac aus der Tschechischen Republik schlägt auf.
Foto: Asanka Brendon Ratnayake
9/13
Jessica Pegula legt sich einen Eisbeutel auf ihr Gesicht.
Foto: Aaron Favila
10/13
Ein Mitglied der Popular Mobilization Forces läuft an einer Betonmauer entlang.
Foto: Ameer Al-Mohammedawi
11/13
Neue Mitglieder der nationalen Polizei paradieren während ihrer Abschlussfeier.
Foto: Odelyn Joseph
12/13
Teresa Hurst schwenkt eine auf dem Kopf stehende amerikanische Flagge.
Foto: Angelina Katsanis
13/13