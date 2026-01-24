DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260124-930-589427/51 / 13Sie geben alles: Das Team »Quad Safari Usedom« mit Phillip Schmidt (l) und Finley Liemen (r) gewinnt den Finallauf bei der 18. Strandkorb Weltmeisterschaft auf der Insel Usedom mit einer neuen Weltrekordzeit von 4,56 Sekunden. Die Zweierteams müssen bei dem Wettkampf einen etwa 60 Kilogramm schweren Strandkorb über die 20 Meter lange Strecke über den Ostseestrand ins Ziel schleppen.Foto: Jens Büttner1/13Sie geben alles: Das Team »Quad Safari Usedom« mit Phillip Schmidt (l) und Finley Liemen (r) gewinnt den Finallauf bei der 18. Strandkorb Weltmeisterschaft auf der Insel Usedom mit einer neuen Weltrekordzeit von 4,56 Sekunden. Die Zweierteams müssen bei dem Wettkampf einen etwa 60 Kilogramm schweren Strandkorb über die 20 Meter lange Strecke über den Ostseestrand ins Ziel schleppen.Foto: Jens BüttnerFußball: Bundesliga, FC Bayern München - FC Augsburg, 19. Spieltag, Allianz Arena. Die Spieler des FC Augsburg jubeln nach Spielende. Davor geht Harry Kane (Bayern München). Das Spiel endete 1:2.Foto: Peter Kneffel2/13Jubel beim Eisschnelllauf-Weltcup in Inzell: Sander Eitrem aus Norwegen jubelt über den Sieg und seinen neuen Weltrekord über 5000 Meter der Herren.Foto: Sven Hoppe3/13Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde setzen nach einem Schussvorfall in Minneapolis Pfefferspray gegen Beobachter ein.Foto: Abbie Parr4/13Die Sonne geht hinter dem Staatlichen Eremitage-Museum in St. Petersburg unter.Foto: Dmitri Lovetsky5/13Eisbaderinnen planschen in der kalten Ostsee vor Usedom.Foto: Jens Büttner6/13Der Italiener Giovanni Franzoni gewinnt auf der Streif in Kitzbühel.Foto: Gabriele Facciotti7/13Eine Mutter kocht auf einem Gasbrenner nach einem Stromausfall in Kiew durch einen russischen Angriff.Foto: Dan Bashakov8/13Tomas Machac aus der Tschechischen Republik schlägt auf.Foto: Asanka Brendon Ratnayake9/13Jessica Pegula legt sich einen Eisbeutel auf ihr Gesicht.Foto: Aaron Favila10/13Ein Mitglied der Popular Mobilization Forces läuft an einer Betonmauer entlang.Foto: Ameer Al-Mohammedawi11/13Neue Mitglieder der nationalen Polizei paradieren während ihrer Abschlussfeier.Foto: Odelyn Joseph12/13Teresa Hurst schwenkt eine auf dem Kopf stehende amerikanische Flagge.Foto: Angelina Katsanis13/13