Eisbaderinnen planschen in der kalten Ostsee vor Usedom.Foto: Jens Büttner
Der Italiener Giovanni Franzoni gewinnt auf der Streif in Kitzbühel.Foto: Gabriele Facciotti
Eine Mutter kocht auf einem Gasbrenner nach einem Stromausfall in Kiew durch einen russischen Angriff.Foto: Dan Bashakov
Tomas Machac aus der Tschechischen Republik schlägt auf.Foto: Asanka Brendon Ratnayake
Jessica Pegula legt sich einen Eisbeutel auf ihr Gesicht.Foto: Aaron Favila
Ein Mitglied der Popular Mobilization Forces läuft an einer Betonmauer entlang.Foto: Ameer Al-Mohammedawi
Neue Mitglieder der nationalen Polizei paradieren während ihrer Abschlussfeier.Foto: Odelyn Joseph
Teresa Hurst schwenkt eine auf dem Kopf stehende amerikanische Flagge.Foto: Angelina Katsanis