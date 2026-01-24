Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Eisbaderinnen planschen in der kalten Ostsee vor Usedom.
Foto: Jens Büttner
Winterbadespektakel vor Strandkorb-WM
Der Italiener Giovanni Franzoni gewinnt auf der Streif in Kitzbühel.
Foto: Gabriele Facciotti
2/8
Eine Mutter kocht auf einem Gasbrenner nach einem Stromausfall in Kiew durch einen russischen Angriff.
Foto: Dan Bashakov
3/8
Tomas Machac aus der Tschechischen Republik schlägt auf.
Foto: Asanka Brendon Ratnayake
4/8
Jessica Pegula legt sich einen Eisbeutel auf ihr Gesicht.
Foto: Aaron Favila
5/8
Ein Mitglied der Popular Mobilization Forces läuft an einer Betonmauer entlang.
Foto: Ameer Al-Mohammedawi
6/8
Neue Mitglieder der nationalen Polizei paradieren während ihrer Abschlussfeier.
Foto: Odelyn Joseph
7/8
Teresa Hurst schwenkt eine auf dem Kopf stehende amerikanische Flagge.
Foto: Angelina Katsanis
8/8