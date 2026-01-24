DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260124-930-589427/31 / 7Der Italiener Giovanni Franzoni gewinnt auf der Streif in Kitzbühel.Foto: Gabriele Facciotti1/7Der Italiener Giovanni Franzoni gewinnt auf der Streif in Kitzbühel.Foto: Gabriele FacciottiEine Mutter kocht auf einem Gasbrenner nach einem Stromausfall in Kiew durch einen russischen Angriff.Foto: Dan Bashakov2/7Tomas Machac aus der Tschechischen Republik schlägt auf.Foto: Asanka Brendon Ratnayake3/7Jessica Pegula legt sich einen Eisbeutel auf ihr Gesicht.Foto: Aaron Favila4/7Ein Mitglied der Popular Mobilization Forces läuft an einer Betonmauer entlang.Foto: Ameer Al-Mohammedawi5/7Neue Mitglieder der nationalen Polizei paradieren während ihrer Abschlussfeier.Foto: Odelyn Joseph6/7Teresa Hurst schwenkt eine auf dem Kopf stehende amerikanische Flagge.Foto: Angelina Katsanis7/7