Bilder des Tages

Der Italiener Giovanni Franzoni gewinnt auf der Streif in Kitzbühel.
Foto: Gabriele Facciotti
Ski alpin: Weltcup
Eine Mutter kocht auf einem Gasbrenner nach einem Stromausfall in Kiew durch einen russischen Angriff.
Foto: Dan Bashakov
Tomas Machac aus der Tschechischen Republik schlägt auf.
Foto: Asanka Brendon Ratnayake
Jessica Pegula legt sich einen Eisbeutel auf ihr Gesicht.
Foto: Aaron Favila
Ein Mitglied der Popular Mobilization Forces läuft an einer Betonmauer entlang.
Foto: Ameer Al-Mohammedawi
Neue Mitglieder der nationalen Polizei paradieren während ihrer Abschlussfeier.
Foto: Odelyn Joseph
Teresa Hurst schwenkt eine auf dem Kopf stehende amerikanische Flagge.
Foto: Angelina Katsanis
