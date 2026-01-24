Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260124-930-589427/2

1 / 6
Eine Mutter kocht auf einem Gasbrenner nach einem Stromausfall in Kiew durch einen russischen Angriff.
Foto: Dan Bashakov
1/6
Ukraine-Krieg - Kiew
Eine Mutter kocht auf einem Gasbrenner nach einem Stromausfall in Kiew durch einen russischen Angriff.
Foto: Dan Bashakov
Tomas Machac aus der Tschechischen Republik schlägt auf.
Foto: Asanka Brendon Ratnayake
2/6
Jessica Pegula legt sich einen Eisbeutel auf ihr Gesicht.
Foto: Aaron Favila
3/6
Ein Mitglied der Popular Mobilization Forces läuft an einer Betonmauer entlang.
Foto: Ameer Al-Mohammedawi
4/6
Neue Mitglieder der nationalen Polizei paradieren während ihrer Abschlussfeier.
Foto: Odelyn Joseph
5/6
Teresa Hurst schwenkt eine auf dem Kopf stehende amerikanische Flagge.
Foto: Angelina Katsanis
6/6