DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260124-930-589427/21 / 6Eine Mutter kocht auf einem Gasbrenner nach einem Stromausfall in Kiew durch einen russischen Angriff.Foto: Dan Bashakov1/6Eine Mutter kocht auf einem Gasbrenner nach einem Stromausfall in Kiew durch einen russischen Angriff.Foto: Dan BashakovTomas Machac aus der Tschechischen Republik schlägt auf.Foto: Asanka Brendon Ratnayake2/6Jessica Pegula legt sich einen Eisbeutel auf ihr Gesicht.Foto: Aaron Favila3/6Ein Mitglied der Popular Mobilization Forces läuft an einer Betonmauer entlang.Foto: Ameer Al-Mohammedawi4/6Neue Mitglieder der nationalen Polizei paradieren während ihrer Abschlussfeier.Foto: Odelyn Joseph5/6Teresa Hurst schwenkt eine auf dem Kopf stehende amerikanische Flagge.Foto: Angelina Katsanis6/6