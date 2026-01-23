DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260123-930-585003/61 / 11Menschen spazieren in Chicago über einen mit Eis bedeckten Strand am Ufer des Michigansees.Foto: Kiichiro Sato1/11Menschen spazieren in Chicago über einen mit Eis bedeckten Strand am Ufer des Michigansees.Foto: Kiichiro SatoEissegler bereiten ihre Schlitten auf der mit einer etwa 15 Zentimeter dicken Eisschicht bedeckten Kleinen Müritz für einen Testfahrt vor (Luftaufnahme mit einer Drohne).Foto: Jens Büttner2/11Bei einem hinduistischen Frühlingsfest in Indien liegt ein Sadhu mit Blütenblättern bedeckt auf der Straße.Foto: Prabhat Kumar Verma3/11Dino am Haken: Die Nachbildung eines Tyrannosaurus Rex wird für die Ausstellung »Dino Lights« in Erfurt aufgebaut.Foto: Martin Schutt4/11Ausflugsschiffe liegen an der teils gefrorenen Binnenalster in Hamburg.Foto: Gregor Fischer5/11ABC, wer läuft denn da im Schnee? Eine Katze huscht im indischen Srinagar über eine schneebedeckte Straße.Foto: Mukhtar Khan6/11Das Foto zeigt das Ausmaß der Zerstörung nach einem Erdrutsch in Neuseeland.Foto: Corey Fleming7/11Schwarze Lämmchen stehen neben ihrer Mutter in der Lüneburger Heide.Foto: Philipp Schulze8/11Boote liegen im Hafen von Nuuk in Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka9/11US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern an Bord der Air Force One, nachdem er das Weltwirtschaftsforum in Davos in Richtung Washington verlassen hat.Foto: Evan Vucci10/11Fußgänger gehen am ersten Tag des Sundance Film Festivals 2026 die Main Street i Park City entlang.Foto: Charles Sykes11/11