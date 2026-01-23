Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260123-930-585003/6

1 / 11
Menschen spazieren in Chicago über einen mit Eis bedeckten Strand am Ufer des Michigansees.
Foto: Kiichiro Sato
1/11
Winterwetter in den USA
Menschen spazieren in Chicago über einen mit Eis bedeckten Strand am Ufer des Michigansees.
Foto: Kiichiro Sato
Eissegler bereiten ihre Schlitten auf der mit einer etwa 15 Zentimeter dicken Eisschicht bedeckten Kleinen Müritz für einen Testfahrt vor (Luftaufnahme mit einer Drohne).
Foto: Jens Büttner
2/11
Bei einem hinduistischen Frühlingsfest in Indien liegt ein Sadhu mit Blütenblättern bedeckt auf der Straße.
Foto: Prabhat Kumar Verma
3/11
Dino am Haken: Die Nachbildung eines Tyrannosaurus Rex wird für die Ausstellung »Dino Lights« in Erfurt aufgebaut.
Foto: Martin Schutt
4/11
Ausflugsschiffe liegen an der teils gefrorenen Binnenalster in Hamburg.
Foto: Gregor Fischer
5/11
ABC, wer läuft denn da im Schnee? Eine Katze huscht im indischen Srinagar über eine schneebedeckte Straße.
Foto: Mukhtar Khan
6/11
Das Foto zeigt das Ausmaß der Zerstörung nach einem Erdrutsch in Neuseeland.
Foto: Corey Fleming
7/11
Schwarze Lämmchen stehen neben ihrer Mutter in der Lüneburger Heide.
Foto: Philipp Schulze
8/11
Boote liegen im Hafen von Nuuk in Grönland.
Foto: Evgeniy Maloletka
9/11
US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern an Bord der Air Force One, nachdem er das Weltwirtschaftsforum in Davos in Richtung Washington verlassen hat.
Foto: Evan Vucci
10/11
Fußgänger gehen am ersten Tag des Sundance Film Festivals 2026 die Main Street i Park City entlang.
Foto: Charles Sykes
11/11