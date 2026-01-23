DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260123-930-585003/41 / 8Dino am Haken: Die Nachbildung eines Tyrannosaurus Rex wird für die Ausstellung »Dino Lights« in Erfurt aufgebaut.Foto: Martin Schutt1/8Dino am Haken: Die Nachbildung eines Tyrannosaurus Rex wird für die Ausstellung »Dino Lights« in Erfurt aufgebaut.Foto: Martin SchuttAusflugsschiffe liegen an der teils gefrorenen Binnenalster in Hamburg.Foto: Gregor Fischer2/8ABC, wer läuft denn da im Schnee? Eine Katze huscht im indischen Srinagar über eine schneebedeckte Straße.Foto: Mukhtar Khan3/8Das Foto zeigt das Ausmaß der Zerstörung nach einem Erdrutsch in Neuseeland.Foto: Corey Fleming4/8Schwarze Lämmchen stehen neben ihrer Mutter in der Lüneburger Heide.Foto: Philipp Schulze5/8Boote liegen im Hafen von Nuuk in Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka6/8US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern an Bord der Air Force One, nachdem er das Weltwirtschaftsforum in Davos in Richtung Washington verlassen hat.Foto: Evan Vucci7/8Fußgänger gehen am ersten Tag des Sundance Film Festivals 2026 die Main Street i Park City entlang.Foto: Charles Sykes8/8