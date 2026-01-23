DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260123-930-585003/31 / 7ABC, wer läuft denn da im Schnee? Eine Katze huscht im indischen Srinagar über eine schneebedeckte Straße.Foto: Mukhtar Khan1/7ABC, wer läuft denn da im Schnee? Eine Katze huscht im indischen Srinagar über eine schneebedeckte Straße.Foto: Mukhtar KhanSchwarze Lämmchen stehen neben ihrer Mutter in der Lüneburger Heide.Foto: Philipp Schulze2/7Das Foto zeigt das Ausmaß der Zerstörung nach einem Erdrutsch in Neuseeland.Foto: Corey Fleming3/7Ausflugsschiffe liegen an der teils gefrorenen Binnenalster in Hamburg.Foto: Gregor Fischer4/7Boote liegen im Hafen von Nuuk in Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka5/7US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern an Bord der Air Force One, nachdem er das Weltwirtschaftsforum in Davos in Richtung Washington verlassen hat.Foto: Evan Vucci6/7Fußgänger gehen am ersten Tag des Sundance Film Festivals 2026 die Main Street i Park City entlang.Foto: Charles Sykes7/7