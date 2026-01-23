DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260123-930-585003/21 / 6Schwarze Lämmchen stehen neben ihrer Mutter in der Lüneburger Heide.Foto: Philipp Schulze1/6Schwarze Lämmchen stehen neben ihrer Mutter in der Lüneburger Heide.Foto: Philipp SchulzeDas Foto zeigt das Ausmaß der Zerstörung nach einem Erdrutsch in Neuseeland.Foto: Corey Fleming2/6Ausflugsschiffe liegen an der teils gefrorenen Binnenalster in Hamburg.Foto: Gregor Fischer3/6Boote liegen im Hafen von Nuuk in Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka4/6US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern an Bord der Air Force One, nachdem er das Weltwirtschaftsforum in Davos in Richtung Washington verlassen hat.Foto: Evan Vucci5/6Fußgänger gehen am ersten Tag des Sundance Film Festivals 2026 die Main Street i Park City entlang.Foto: Charles Sykes6/6