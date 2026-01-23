Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Schwarze Lämmchen stehen neben ihrer Mutter in der Lüneburger Heide.
Foto: Philipp Schulze
Junge Lämmer in der Heide
Schwarze Lämmchen stehen neben ihrer Mutter in der Lüneburger Heide.
Foto: Philipp Schulze
Das Foto zeigt das Ausmaß der Zerstörung nach einem Erdrutsch in Neuseeland.
Foto: Corey Fleming
Ausflugsschiffe liegen an der teils gefrorenen Binnenalster in Hamburg.
Foto: Gregor Fischer
Boote liegen im Hafen von Nuuk in Grönland.
Foto: Evgeniy Maloletka
US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern an Bord der Air Force One, nachdem er das Weltwirtschaftsforum in Davos in Richtung Washington verlassen hat.
Foto: Evan Vucci
Fußgänger gehen am ersten Tag des Sundance Film Festivals 2026 die Main Street i Park City entlang.
Foto: Charles Sykes
