DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260122-930-579361/61 / 10Wellen schlagen gegen den Leuchtturm von South Shields an der Nordostküste.Foto: Owen Humphreys1/10Wellen schlagen gegen den Leuchtturm von South Shields an der Nordostküste.Foto: Owen HumphreysEin Blick auf das Ölfeld von al-Omar, nachdem es von der syrischen Regierung zurückerobert wurde.Foto: Moawia Atrash2/10Die Kegelrobbe Molly schwimmt nach ihrer Auswilderung im teils gefrorenen Wasser der Nordsee bei Friedrichskoog,Foto: Daniel Bockwoldt3/10Trump gründet »Friedensrat«: US-Präsident Trump (M) hält die unterzeichnete Gründungsurkunde zum »Board of Peace« beim Weltwirtschaftsforum in Davos.Foto: Gian Ehrenzeller4/10Bei Minusgraden singen Taucher der südkoreanischen Marine, während sie im eiskalten Meerwasser vor der Stadt Changwon schwimmen.Foto: yonhap5/10Trümmerfeld: Menschen begutachten die Schäden an einem Gebäude, das bei einem israelischen Luftangriff auf das südlibanesische Dorf Qnarit zerstört wurde.Foto: Marwan Naamani6/10Land unter: Der Fluss Laita in Frankreich ist über die Ufer getreten und hat eine Straße in der Stadt Quimperle völlig überschwemmt.Foto: Fred Tanneau7/10Ein Junge läuft bei Sonnenuntergang über eine Straße in Nuuk in Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka8/10Polizeikräfte sichern eine pro-kurdische Demonstration auf dem Opernplatz in Hannover.Foto: Moritz Frankenberg9/10Jonathan Tah vom FC Bayern München vor der leeren Südkurve im Kopfballduell gegen Promise David von Union St. Gilloise.Foto: Tom Weller10/10