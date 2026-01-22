Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260122-930-579361/6

1 / 10
Wellen schlagen gegen den Leuchtturm von South Shields an der Nordostküste.
Foto: Owen Humphreys
Winter in Großbritannien
Ein Blick auf das Ölfeld von al-Omar, nachdem es von der syrischen Regierung zurückerobert wurde.
Foto: Moawia Atrash
2/10
Die Kegelrobbe Molly schwimmt nach ihrer Auswilderung im teils gefrorenen Wasser der Nordsee bei Friedrichskoog,
Foto: Daniel Bockwoldt
3/10
Trump gründet »Friedensrat«: US-Präsident Trump (M) hält die unterzeichnete Gründungsurkunde zum »Board of Peace« beim Weltwirtschaftsforum in Davos.
Foto: Gian Ehrenzeller
4/10
Bei Minusgraden singen Taucher der südkoreanischen Marine, während sie im eiskalten Meerwasser vor der Stadt Changwon schwimmen.
Foto: yonhap
5/10
Trümmerfeld: Menschen begutachten die Schäden an einem Gebäude, das bei einem israelischen Luftangriff auf das südlibanesische Dorf Qnarit zerstört wurde.
Foto: Marwan Naamani
6/10
Land unter: Der Fluss Laita in Frankreich ist über die Ufer getreten und hat eine Straße in der Stadt Quimperle völlig überschwemmt.
Foto: Fred Tanneau
7/10
Ein Junge läuft bei Sonnenuntergang über eine Straße in Nuuk in Grönland.
Foto: Evgeniy Maloletka
8/10
Polizeikräfte sichern eine pro-kurdische Demonstration auf dem Opernplatz in Hannover.
Foto: Moritz Frankenberg
9/10
Jonathan Tah vom FC Bayern München vor der leeren Südkurve im Kopfballduell gegen Promise David von Union St. Gilloise.
Foto: Tom Weller
