Bilder des Tages

Bilder des Tages

Die Kegelrobbe Molly schwimmt nach ihrer Auswilderung im teils gefrorenen Wasser der Nordsee bei Friedrichskoog,
Foto: Daniel Bockwoldt
Erste Kegelrobben werden ausgewildert
Die Kegelrobbe Molly schwimmt nach ihrer Auswilderung im teils gefrorenen Wasser der Nordsee bei Friedrichskoog,
Foto: Daniel Bockwoldt
Trump gründet »Friedensrat«: US-Präsident Trump (M) hält die unterzeichnete Gründungsurkunde zum »Board of Peace« beim Weltwirtschaftsforum in Davos.
Foto: Gian Ehrenzeller
2/8
Bei Minusgraden singen Taucher der südkoreanischen Marine, während sie im eiskalten Meerwasser vor der Stadt Changwon schwimmen.
Foto: yonhap
3/8
Trümmerfeld: Menschen begutachten die Schäden an einem Gebäude, das bei einem israelischen Luftangriff auf das südlibanesische Dorf Qnarit zerstört wurde.
Foto: Marwan Naamani
4/8
Land unter: Der Fluss Laita in Frankreich ist über die Ufer getreten und hat eine Straße in der Stadt Quimperle völlig überschwemmt.
Foto: Fred Tanneau
5/8
Ein Junge läuft bei Sonnenuntergang über eine Straße in Nuuk in Grönland.
Foto: Evgeniy Maloletka
6/8
Polizeikräfte sichern eine pro-kurdische Demonstration auf dem Opernplatz in Hannover.
Foto: Moritz Frankenberg
7/8
Jonathan Tah vom FC Bayern München vor der leeren Südkurve im Kopfballduell gegen Promise David von Union St. Gilloise.
Foto: Tom Weller
8/8