Die Kegelrobbe Molly schwimmt nach ihrer Auswilderung im teils gefrorenen Wasser der Nordsee bei Friedrichskoog,Foto: Daniel Bockwoldt

Tramp gründet »Friedensrat«: US-Präsident Trump (M) hält die unterzeichnete Gründungsurkunde zum »Board of Peace« beim Weltwirtschaftsforum in Davos.Foto: Gian Ehrenzeller

Bei Minusgraden singen Taucher der südkoreanischen Marine, während sie im eiskalten Meerwasser vor der Stadt Changwon schwimmen.Foto: yonhap

Trümmerfeld: Menschen begutachten die Schäden an einem Gebäude, das bei einem israelischen Luftangriff auf das südlibanesische Dorf Qnarit zerstört wurde.Foto: Marwan Naamani

Land unter: Der Fluss Laita in Frankreich ist über die Ufer getreten und hat eine Straße in der Stadt Quimperle völlig überschwemmt.Foto: Fred Tanneau

Ein Junge läuft bei Sonnenuntergang über eine Straße in Nuuk in Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka

Polizeikräfte sichern eine pro-kurdische Demonstration auf dem Opernplatz in Hannover.Foto: Moritz Frankenberg

Jonathan Tah vom FC Bayern München vor der leeren Südkurve im Kopfballduell gegen Promise David von Union St. Gilloise.Foto: Tom Weller