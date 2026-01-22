Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bei Minusgraden singen Taucher der südkoreanischen Marine, während sie im eiskalten Meerwasser vor der Stadt Changwon schwimmen.
Foto: yonhap
Bei Minusgraden singen Taucher der südkoreanischen Marine, während sie im eiskalten Meerwasser vor der Stadt Changwon schwimmen.
Foto: yonhap
Trümmerfeld: Menschen begutachten die Schäden an einem Gebäude, das bei einem israelischen Luftangriff auf das südlibanesische Dorf Qnarit zerstört wurde.
Foto: Marwan Naamani
Land unter: Der Fluss Laita in Frankreich ist über die Ufer getreten und hat eine Straße in der Stadt Quimperle völlig überschwemmt.
Foto: Fred Tanneau
Ein Junge läuft bei Sonnenuntergang über eine Straße in Nuuk in Grönland.
Foto: Evgeniy Maloletka
Polizeikräfte sichern eine pro-kurdische Demonstration auf dem Opernplatz in Hannover.
Foto: Moritz Frankenberg
Jonathan Tah vom FC Bayern München vor der leeren Südkurve im Kopfballduell gegen Promise David von Union St. Gilloise.
Foto: Tom Weller
