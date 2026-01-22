DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260122-930-579361/31 / 6Bei Minusgraden singen Taucher der südkoreanischen Marine, während sie im eiskalten Meerwasser vor der Stadt Changwon schwimmen.Foto: yonhap1/6Bei Minusgraden singen Taucher der südkoreanischen Marine, während sie im eiskalten Meerwasser vor der Stadt Changwon schwimmen.Foto: yonhapTrümmerfeld: Menschen begutachten die Schäden an einem Gebäude, das bei einem israelischen Luftangriff auf das südlibanesische Dorf Qnarit zerstört wurde.Foto: Marwan Naamani2/6Land unter: Der Fluss Laita in Frankreich ist über die Ufer getreten und hat eine Straße in der Stadt Quimperle völlig überschwemmt.Foto: Fred Tanneau3/6Ein Junge läuft bei Sonnenuntergang über eine Straße in Nuuk in Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka4/6Polizeikräfte sichern eine pro-kurdische Demonstration auf dem Opernplatz in Hannover.Foto: Moritz Frankenberg5/6Jonathan Tah vom FC Bayern München vor der leeren Südkurve im Kopfballduell gegen Promise David von Union St. Gilloise.Foto: Tom Weller6/6