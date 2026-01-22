DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260122-930-579361/21 / 4Bei Minusgraden singen Taucher der südkoreanischen Marine, während sie im eiskalten Meerwasser vor der Stadt Changwon schwimmen.Foto: yonhap1/4Bei Minusgraden singen Taucher der südkoreanischen Marine, während sie im eiskalten Meerwasser vor der Stadt Changwon schwimmen.Foto: yonhapEin Junge läuft bei Sonnenuntergang über eine Straße in Nuuk in Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka2/4Polizeikräfte sichern eine pro-kurdische Demonstration auf dem Opernplatz in Hannover.Foto: Moritz Frankenberg3/4Jonathan Tah vom FC Bayern München vor der leeren Südkurve im Kopfballduell gegen Promise David von Union St. Gilloise.Foto: Tom Weller4/4