Bilder des Tages

Bilder des Tages

Eine Frau geht bei Sonnenuntergang auf einer Straße in Nuuk.
Foto: Evgeniy Maloletka
Grönland-Konflikt - Nuuk
Foto: Evgeniy Maloletka
Foto: Evgeniy Maloletka
Eine Frau geht während eines Regenschauers über eine überflutete Straße in Athen.
Foto: Petros Giannakouris
Ein Eisbär läuft bei winterlichen Temperaturen durch sein Gehege im Tierpark Hellabrunn in München.
Foto: Peter Kneffel
Schäden an der Strandpromenade von Marina Di San Lorenzo in Italien nach dem Durchzug des Zyklons »Harry« in der Nacht.
Foto: Fortunato Serrano
Ein kleines Paddelboot liegt am Anleger im Hafen an der Wismarbucht zwischen der Insel Poel und der Ostsee auf dem Eis.
Foto: Jens Büttner
Australian Open: Eine Person trocknet den Platz mit einem Handtuch, nachdem das Spiel aufgrund des Regens unterbrochen wurde.
Foto: Joel Carrett
Eine Kronenkranich-Henne steht im Zoo Dresden im Gehege.
Foto: Robert Michael
Australian Open: Hanfmann im Zweitrundenmatch gegen Alcaraz behandelt
Foto: Dita Alangkara
Panne nach dem Start: Trumps Air Force One kehrt auf dem Weg nach Davos um
Foto: Evan Vucci
Ausnahmezustand in Guatemala: Soldaten patrouillieren nach Eskalation der Bandengewalt
Foto: Moises Castillo
Australian Open: Sabalenka souverän in Runde zwei
Foto: James Ross
Kinder beobachten Maduro-Demo aus dem Fenster
Foto: Matias Delacroix
US-Präsident Donald Trump zeigt auf Dokumente auf dem Boden des Besprechungsraums, während er mit Reportern im James Brady Press Briefing Room im Weißen Haus spricht.
Foto: Alex Brandon
Einsatzkräfte arbeiten am Ort der Entgleisung eines Pendlerzuges bei Barcelona.
Foto: Joan Mateu Parra
Polarlichter erscheinen am Himmel über Nuuk in Grönland.
Foto: Evgeniy Maloletka
Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Nordsee.
Foto: Volker Bartels
