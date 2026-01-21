DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260121-930-573675/31 / 14Ein Eisbär läuft bei winterlichen Temperaturen durch sein Gehege im Tierpark Hellabrunn in München.Foto: Peter Kneffel1/14Ein Eisbär läuft bei winterlichen Temperaturen durch sein Gehege im Tierpark Hellabrunn in München.Foto: Peter KneffelSchäden an der Strandpromenade von Marina Di San Lorenzo in Italien nach dem Durchzug des Zyklons »Harry« in der Nacht.Foto: Fortunato Serrano2/14Ein kleines Paddelboot liegt am Anleger im Hafen an der Wismarbucht zwischen der Insel Poel und der Ostsee auf dem Eis.Foto: Jens Büttner3/14Australian Open: Eine Person trocknet den Platz mit einem Handtuch, nachdem das Spiel aufgrund des Regens unterbrochen wurde.Foto: Joel Carrett4/14Eine Kronenkranich-Henne steht im Zoo Dresden im Gehege.Foto: Robert Michael5/14Australian Open: Hanfmann im Zweitrundenmatch gegen Alcaraz behandeltFoto: Dita Alangkara6/14Panne nach dem Start: Trumps Air Force One kehrt auf dem Weg nach Davos umFoto: Evan Vucci7/14Ausnahmezustand in Guatemala: Soldaten patrouillieren nach Eskalation der BandengewaltFoto: Moises Castillo8/14Australian Open: Sabalenka souverän in Runde zweiFoto: James Ross9/14Kinder beobachten Maduro-Demo aus dem FensterFoto: Matias Delacroix10/14US-Präsident Donald Trump zeigt auf Dokumente auf dem Boden des Besprechungsraums, während er mit Reportern im James Brady Press Briefing Room im Weißen Haus spricht.Foto: Alex Brandon11/14Einsatzkräfte arbeiten am Ort der Entgleisung eines Pendlerzuges bei Barcelona.Foto: Joan Mateu Parra12/14Polarlichter erscheinen am Himmel über Nuuk in Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka13/14Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Nordsee.Foto: Volker Bartels14/14