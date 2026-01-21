Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260121-930-573675/2

1 / 9
Australian Open: Hanfmann im Zweitrundenmatch gegen Alcaraz behandelt
Foto: Dita Alangkara
1/9
Tennis - Australian Open
Foto: Dita Alangkara
Panne nach dem Start: Trumps Air Force One kehrt auf dem Weg nach Davos um
Foto: Evan Vucci
2/9
Ausnahmezustand in Guatemala: Soldaten patrouillieren nach Eskalation der Bandengewalt
Foto: Moises Castillo
3/9
Australian Open: Sabalenka souverän in Runde zwei
Foto: James Ross
4/9
Kinder beobachten Maduro-Demo aus dem Fenster
Foto: Matias Delacroix
5/9
US-Präsident Donald Trump zeigt auf Dokumente auf dem Boden des Besprechungsraums, während er mit Reportern im James Brady Press Briefing Room im Weißen Haus spricht.
Foto: Alex Brandon
6/9
Einsatzkräfte arbeiten am Ort der Entgleisung eines Pendlerzuges bei Barcelona.
Foto: Joan Mateu Parra
7/9
Polarlichter erscheinen am Himmel über Nuuk in Grönland.
Foto: Evgeniy Maloletka
8/9
Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Nordsee.
Foto: Volker Bartels
9/9