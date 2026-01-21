DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260121-930-573675/21 / 9Australian Open: Hanfmann im Zweitrundenmatch gegen Alcaraz behandeltFoto: Dita Alangkara1/9Australian Open: Hanfmann im Zweitrundenmatch gegen Alcaraz behandeltFoto: Dita AlangkaraPanne nach dem Start: Trumps Air Force One kehrt auf dem Weg nach Davos umFoto: Evan Vucci2/9Ausnahmezustand in Guatemala: Soldaten patrouillieren nach Eskalation der BandengewaltFoto: Moises Castillo3/9Australian Open: Sabalenka souverän in Runde zweiFoto: James Ross4/9Kinder beobachten Maduro-Demo aus dem FensterFoto: Matias Delacroix5/9US-Präsident Donald Trump zeigt auf Dokumente auf dem Boden des Besprechungsraums, während er mit Reportern im James Brady Press Briefing Room im Weißen Haus spricht.Foto: Alex Brandon6/9Einsatzkräfte arbeiten am Ort der Entgleisung eines Pendlerzuges bei Barcelona.Foto: Joan Mateu Parra7/9Polarlichter erscheinen am Himmel über Nuuk in Grönland.Foto: Evgeniy Maloletka8/9Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Nordsee.Foto: Volker Bartels9/9