Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260121-930-573675/1

1 / 4
US-Präsident Donald Trump zeigt auf Dokumente auf dem Boden des Besprechungsraums, während er mit Reportern im James Brady Press Briefing Room im Weißen Haus spricht.
Foto: Alex Brandon
1/4
US-Präsident Trump
US-Präsident Donald Trump zeigt auf Dokumente auf dem Boden des Besprechungsraums, während er mit Reportern im James Brady Press Briefing Room im Weißen Haus spricht.
Foto: Alex Brandon
Einsatzkräfte arbeiten am Ort der Entgleisung eines Pendlerzuges bei Barcelona.
Foto: Joan Mateu Parra
2/4
Polarlichter erscheinen am Himmel über Nuuk in Grönland.
Foto: Evgeniy Maloletka
3/4
Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Nordsee.
Foto: Volker Bartels
4/4