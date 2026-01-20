Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Polarlicht überm Wolkenteppich
Foto: Valentin Gensch
Polarlichter in Baden-Württemberg
Foto: Valentin Gensch
Neuer Formel-1-Rennwagen bei Audi
Foto: Soeren Stache
Trump
Foto: Mark Schiefelbein
Skifahren in Spanien
Foto: Rafael Bastante
Cooler Auftritt: Frankreichs Präsident Macron sorgt mit Sonnenbrille für Aufsehen in Davos
Foto: Markus Schreiber
Teilweise vereiste Kaskaden durch anhaltendes Frostwetter in Ludwigslust.
Foto: Jens Büttner
Untersuchungen nach tragischem Zugunglück im Süden Spaniens
Foto: Manu Fernandez
Laura Siegemund nach 0:6 im ersten Satz eine Runde weiter
Foto: Frank Molter
Extravaganter Auftritt: Naomi Osaka kommt zu ihrem Erstrundenspiel
Foto: Asanka Brendon Ratnayake
Eva Lys bei Australian Open rausgeflogen
Foto: Frank Molter
US-Präsident Trump veröffentlicht private Textnachrichten
Foto: Julia Demaree Nikhinson
Ein Fischer navigiert vor der Küste von Nuuk in Grönland am Eis im Meer vorbei.
Foto: Evgeniy Maloletka
Demonstranten in Davos halten ein Transparent mit der Aufschrift »Trump Not Welcome« während einer Kundgebung gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Besuch von US-Präsident Trump in der Schweiz.
Foto: Michael Buholzer
Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul
Polarlichter leuchten über Sachsen-Anhalt.
Foto: Thomas Schulz
Waldbrände lodern in der Nähe von Concepcion in Chile.
Foto: Javier Torres
