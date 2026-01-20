DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260120-930-568881/91 / 16Polarlicht überm WolkenteppichFoto: Valentin Gensch1/16Polarlicht überm WolkenteppichFoto: Valentin GenschNeuer Formel-1-Rennwagen bei AudiFoto: Soeren Stache2/16TrumpFoto: Mark Schiefelbein3/16Skifahren in SpanienFoto: Rafael Bastante4/16Cooler Auftritt: Frankreichs Präsident Macron sorgt mit Sonnenbrille für Aufsehen in DavosFoto: Markus Schreiber5/16Teilweise vereiste Kaskaden durch anhaltendes Frostwetter in Ludwigslust.Foto: Jens Büttner6/16Untersuchungen nach tragischem Zugunglück im Süden SpaniensFoto: Manu Fernandez7/16Laura Siegemund nach 0:6 im ersten Satz eine Runde weiterFoto: Frank Molter8/16Extravaganter Auftritt: Naomi Osaka kommt zu ihrem ErstrundenspielFoto: Asanka Brendon Ratnayake9/16Eva Lys bei Australian Open rausgeflogenFoto: Frank Molter10/16US-Präsident Trump veröffentlicht private TextnachrichtenFoto: Julia Demaree Nikhinson11/16Ein Fischer navigiert vor der Küste von Nuuk in Grönland am Eis im Meer vorbei.Foto: Evgeniy Maloletka12/16Demonstranten in Davos halten ein Transparent mit der Aufschrift »Trump Not Welcome« während einer Kundgebung gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Besuch von US-Präsident Trump in der Schweiz.Foto: Michael Buholzer13/16Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.Foto: Patrick Pleul14/16Polarlichter leuchten über Sachsen-Anhalt.Foto: Thomas Schulz15/16Waldbrände lodern in der Nähe von Concepcion in Chile.Foto: Javier Torres16/16