Cooler Auftritt: Frankreichs Präsident Macron sorgt mit Sonnenbrille für Aufsehen in DavosFoto: Markus Schreiber1/12Cooler Auftritt: Frankreichs Präsident Macron sorgt mit Sonnenbrille für Aufsehen in DavosFoto: Markus SchreiberTeilweise vereiste Kaskaden durch anhaltendes Frostwetter in Ludwigslust.Foto: Jens Büttner2/12Untersuchungen nach tragischem Zugunglück im Süden SpaniensFoto: Manu Fernandez3/12Laura Siegemund nach 0:6 im ersten Satz eine Runde weiterFoto: Frank Molter4/12Extravaganter Auftritt: Naomi Osaka kommt zu ihrem ErstrundenspielFoto: Asanka Brendon Ratnayake5/12Eva Lys bei Australian Open rausgeflogenFoto: Frank Molter6/12US-Präsident Trump veröffentlicht private TextnachrichtenFoto: Julia Demaree Nikhinson7/12Ein Fischer navigiert vor der Küste von Nuuk in Grönland am Eis im Meer vorbei.Foto: Evgeniy Maloletka8/12Demonstranten in Davos halten ein Transparent mit der Aufschrift »Trump Not Welcome« während einer Kundgebung gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Besuch von US-Präsident Trump in der Schweiz.Foto: Michael Buholzer9/12Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.Foto: Patrick Pleul10/12Polarlichter leuchten über Sachsen-Anhalt.Foto: Thomas Schulz11/12Waldbrände lodern in der Nähe von Concepcion in Chile.Foto: Javier Torres12/12