Bilder des Tages

Teilweise vereiste Kaskaden durch anhaltendes Frostwetter in Ludwigslust.
Foto: Jens Büttner

Untersuchungen nach tragischem Zugunglück im Süden Spaniens
Foto: Manu Fernandez

Laura Siegemund nach 0:6 im ersten Satz eine Runde weiter
Foto: Frank Molter

Extravaganter Auftritt: Naomi Osaka kommt zu ihrem Erstrundenspiel
Foto: Asanka Brendon Ratnayake

Eva Lys bei Australian Open rausgeflogen
Foto: Frank Molter

US-Präsident Trump veröffentlicht private Textnachrichten
Foto: Julia Demaree Nikhinson

Ein Fischer navigiert vor der Küste von Nuuk in Grönland am Eis im Meer vorbei.
Foto: Evgeniy Maloletka

Demonstranten in Davos halten ein Transparent mit der Aufschrift »Trump Not Welcome« während einer Kundgebung gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Besuch von US-Präsident Trump in der Schweiz.
Foto: Michael Buholzer

Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul

Polarlichter leuchten über Sachsen-Anhalt.
Foto: Thomas Schulz

Waldbrände lodern in der Nähe von Concepcion in Chile.
Foto: Javier Torres