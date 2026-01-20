DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260120-930-568881/61 / 10Untersuchungen nach tragischem Zugunglück im Süden SpaniensFoto: Manu Fernandez1/10Untersuchungen nach tragischem Zugunglück im Süden SpaniensFoto: Manu FernandezLaura Siegemund nach 0:6 im ersten Satz eine Runde weiterFoto: Frank Molter2/10Extravaganter Auftritt: Naomi Osaka kommt zu ihrem ErstrundenspielFoto: Asanka Brendon Ratnayake3/10Eva Lys bei Australian Open rausgeflogenFoto: Frank Molter4/10US-Präsident Trump veröffentlicht private TextnachrichtenFoto: Julia Demaree Nikhinson5/10Ein Fischer navigiert vor der Küste von Nuuk in Grönland am Eis im Meer vorbei.Foto: Evgeniy Maloletka6/10Demonstranten in Davos halten ein Transparent mit der Aufschrift »Trump Not Welcome« während einer Kundgebung gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Besuch von US-Präsident Trump in der Schweiz.Foto: Michael Buholzer7/10Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.Foto: Patrick Pleul8/10Polarlichter leuchten über Sachsen-Anhalt.Foto: Thomas Schulz9/10Waldbrände lodern in der Nähe von Concepcion in Chile.Foto: Javier Torres10/10