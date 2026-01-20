DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260120-930-568881/41 / 8Extravaganter Auftritt: Naomi Osaka kommt zu ihrem ErstrundenspielFoto: Asanka Brendon Ratnayake1/8Extravaganter Auftritt: Naomi Osaka kommt zu ihrem ErstrundenspielFoto: Asanka Brendon RatnayakeEva Lys bei Australian Open rausgeflogenFoto: Frank Molter2/8US-Präsident Trump veröffentlicht private TextnachrichtenFoto: Julia Demaree Nikhinson3/8Ein Fischer navigiert vor der Küste von Nuuk in Grönland am Eis im Meer vorbei.Foto: Evgeniy Maloletka4/8Demonstranten in Davos halten ein Transparent mit der Aufschrift »Trump Not Welcome« während einer Kundgebung gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Besuch von US-Präsident Trump in der Schweiz.Foto: Michael Buholzer5/8Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.Foto: Patrick Pleul6/8Polarlichter leuchten über Sachsen-Anhalt.Foto: Thomas Schulz7/8Waldbrände lodern in der Nähe von Concepcion in Chile.Foto: Javier Torres8/8