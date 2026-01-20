Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Tennis - Australian Open
Extravaganter Auftritt: Naomi Osaka kommt zu ihrem Erstrundenspiel
Foto: Asanka Brendon Ratnayake
Eva Lys bei Australian Open rausgeflogen
Foto: Frank Molter
US-Präsident Trump veröffentlicht private Textnachrichten
Foto: Julia Demaree Nikhinson
Ein Fischer navigiert vor der Küste von Nuuk in Grönland am Eis im Meer vorbei.
Foto: Evgeniy Maloletka
Demonstranten in Davos halten ein Transparent mit der Aufschrift »Trump Not Welcome« während einer Kundgebung gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Besuch von US-Präsident Trump in der Schweiz.
Foto: Michael Buholzer
Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul
Polarlichter leuchten über Sachsen-Anhalt.
Foto: Thomas Schulz
Waldbrände lodern in der Nähe von Concepcion in Chile.
Foto: Javier Torres
