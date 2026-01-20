DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260120-930-568881/21 / 6US-Präsident Trump veröffentlicht private TextnachrichtenFoto: Julia Demaree Nikhinson1/6US-Präsident Trump veröffentlicht private TextnachrichtenFoto: Julia Demaree NikhinsonEin Fischer navigiert vor der Küste von Nuuk in Grönland am Eis im Meer vorbei.Foto: Evgeniy Maloletka2/6Demonstranten in Davos halten ein Transparent mit der Aufschrift »Trump Not Welcome« während einer Kundgebung gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Besuch von US-Präsident Trump in der Schweiz.Foto: Michael Buholzer3/6Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.Foto: Patrick Pleul4/6Polarlichter leuchten über Sachsen-Anhalt.Foto: Thomas Schulz5/6Waldbrände lodern in der Nähe von Concepcion in Chile.Foto: Javier Torres6/6