DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Ein Fischer navigiert vor der Küste von Nuuk in Grönland am Eis im Meer vorbei.
Foto: Evgeniy Maloletka
Grönland-Konflikt - Nuuk
Demonstranten in Davos halten ein Transparent mit der Aufschrift »Trump Not Welcome« während einer Kundgebung gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Besuch von US-Präsident Trump in der Schweiz.
Foto: Michael Buholzer
Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul
Polarlichter leuchten über Sachsen-Anhalt.
Foto: Thomas Schulz
Waldbrände lodern in der Nähe von Concepcion in Chile.
Foto: Javier Torres
