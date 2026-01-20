DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260120-930-568881/11 / 5Ein Fischer navigiert vor der Küste von Nuuk in Grönland am Eis im Meer vorbei.Foto: Evgeniy Maloletka1/5Ein Fischer navigiert vor der Küste von Nuuk in Grönland am Eis im Meer vorbei.Foto: Evgeniy MaloletkaDemonstranten in Davos halten ein Transparent mit der Aufschrift »Trump Not Welcome« während einer Kundgebung gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Besuch von US-Präsident Trump in der Schweiz.Foto: Michael Buholzer2/5Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.Foto: Patrick Pleul3/5Polarlichter leuchten über Sachsen-Anhalt.Foto: Thomas Schulz4/5Waldbrände lodern in der Nähe von Concepcion in Chile.Foto: Javier Torres5/5