Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260118-930-560136/6

1 / 6
Eisschollen auf der Elbe
Foto: Bodo Marks
1/6
Eisschollen auf der Elbe
Eisschollen auf der Elbe
Foto: Bodo Marks
Eisige Ostsee
Foto: Alexander Welscher
2/6
Waldbrände in Chile
Foto: Javier Torres
3/6
In Praygraj nehmen Gläubige am Mauni Amavasya, einem besonderen Tag im Hinduismus, ein heiliges Bad, um ihre Vorfahren zu ehren
Foto: Rajesh Kumar Singh
4/6
Polizei patroulliert vor dem USA-Haus vor dem 56. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos.
Foto: Gian Ehrenzeller
5/6
Teilnehmer von dem Hongkong-Marathon laufen durch die Innenstadt.
Foto: Kobe Li
6/6