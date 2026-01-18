Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Eisige Ostsee
Foto: Alexander Welscher
Winterwetter in Lettland
Foto: Alexander Welscher
Waldbrände in Chile
Foto: Javier Torres
In Praygraj nehmen Gläubige am Mauni Amavasya, einem besonderen Tag im Hinduismus, ein heiliges Bad, um ihre Vorfahren zu ehren
Foto: Rajesh Kumar Singh
Polizei patroulliert vor dem USA-Haus vor dem 56. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos.
Foto: Gian Ehrenzeller
Teilnehmer von dem Hongkong-Marathon laufen durch die Innenstadt.
Foto: Kobe Li
