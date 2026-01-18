DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260118-930-560136/51 / 5Eisige OstseeFoto: Alexander Welscher1/5Eisige OstseeFoto: Alexander WelscherWaldbrände in ChileFoto: Javier Torres2/5In Praygraj nehmen Gläubige am Mauni Amavasya, einem besonderen Tag im Hinduismus, ein heiliges Bad, um ihre Vorfahren zu ehrenFoto: Rajesh Kumar Singh3/5Polizei patroulliert vor dem USA-Haus vor dem 56. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos.Foto: Gian Ehrenzeller4/5Teilnehmer von dem Hongkong-Marathon laufen durch die Innenstadt.Foto: Kobe Li5/5