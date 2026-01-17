Pyrotechnik wird anlässlich des nationalen Tulpentages, der Eröffnung der Tulpensaison 2026, auf dem Museumsplatz in Amsterdam gezündet.
Foto: Peter Dejong
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sitzt neben seiner Gattin Charlotte Merz in Dortmund. Merz bekam anschliessend den »Großen Stutenkerl« des Bäckerinnungsverband West verliehen.
Foto: Bernd Thissen
Teilnehmer einer propalästinensischen Demonstration stehen an einer Kreuzung im Stadtteil Connewitz in Leipzig und halten Fahnen und Transparente.
Foto: Sebastian Willnow
Weltcup Nordische Kombination - Oberhof: Nathalie Armbruster aus Deutschland springt von der Schanze.
Foto: Hendrik Schmidt
Australian Open - Eröffnungszeremonie: Roger Federer (vorne) aus der Schweiz und Andre Agassi aus den USA reagieren während der Eröffnungsfeier auf ihr Doppelspiel gegen Hewitt und Rafter aus Australien.
Foto: Dar Yasin
Eisbrocken liegen in der Elbe im Hafen. Im Hintergrund ist die Elbphilharmonie zu sehen.
Foto: Georg Wendt
Muslimische Gläubige aus Kaschmir beten, während ein Oberpriester eine Reliquie zeigt.
Foto: Mukhtar Khan
Carlos Alcaraz aus Spanien sammelt den Ball ein.
Foto: Aaron Favila
Ein Demonstrant zerschlägt eine Piñata in Form eines ICE-Agenten.
Foto: Jae C. Hong
Militärangehörige nehmen in Havanna an der Beerdigung kubanischer Offiziere teil.
Foto: Ramon Espinosa
Grün leuchtende Nordlichter bedecken den Himmel über der Stadt Nuuk.
Foto: Alyona Kekhler
Ein Mann reitet ein Pferd durch ein Lagerfeuer als Teil eines Rituals.