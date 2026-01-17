DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260117-930-556995/21 / 6Muslimische Gläubige aus Kaschmir beten, während ein Oberpriester eine Reliquie zeigt.Foto: Mukhtar Khan1/6Muslimische Gläubige aus Kaschmir beten, während ein Oberpriester eine Reliquie zeigt.Foto: Mukhtar KhanCarlos Alcaraz aus Spanien sammelt den Ball ein.Foto: Aaron Favila2/6Ein Demonstrant zerschlägt eine Piñata in Form eines ICE-Agenten.Foto: Jae C. Hong3/6Militärangehörige nehmen in Havanna an der Beerdigung kubanischer Offiziere teil.Foto: Ramon Espinosa4/6Grün leuchtende Nordlichter bedecken den Himmel über der Stadt Nuuk.Foto: Alyona Kekhler5/6Ein Mann reitet ein Pferd durch ein Lagerfeuer als Teil eines Rituals.Foto: Manu Fernandez6/6