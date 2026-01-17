DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260117-930-556995/11 / 8Carlos Alcaraz aus Spanien sammelt den Ball ein.Foto: Aaron Favila1/8Carlos Alcaraz aus Spanien sammelt den Ball ein.Foto: Aaron FavilaPräsidentschaftskandidat Antonio Jose Seguro (M) hält eine Rede.Foto: Armando Franca2/8US-Präsident Donald Trump steigt die Gangway hinunter.Foto: Julia Demaree Nikhinson3/8Ein Demonstrant zerschlägt eine Piñata in Form eines ICE-Agenten.Foto: Jae C. Hong4/8Militärangehörige nehmen in Havanna an der Beerdigung kubanischer Offiziere teil.Foto: Ramon Espinosa5/8Die Medaillengewinnerinnen steh auf dem Podest.Foto: Mike Egerton6/8Grün leuchtende Nordlichter bedecken den Himmel über der Stadt Nuuk.Foto: Alyona Kekhler7/8Ein Mann reitet ein Pferd durch ein Lagerfeuer als Teil eines Rituals.Foto: Manu Fernandez8/8