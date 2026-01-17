Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260117-930-556995/1

Carlos Alcaraz aus Spanien sammelt den Ball ein.
Foto: Aaron Favila
Australian Open - Training
Präsidentschaftskandidat Antonio Jose Seguro (M) hält eine Rede.
Foto: Armando Franca
US-Präsident Donald Trump steigt die Gangway hinunter.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
Ein Demonstrant zerschlägt eine Piñata in Form eines ICE-Agenten.
Foto: Jae C. Hong
Militärangehörige nehmen in Havanna an der Beerdigung kubanischer Offiziere teil.
Foto: Ramon Espinosa
Die Medaillengewinnerinnen steh auf dem Podest.
Foto: Mike Egerton
Grün leuchtende Nordlichter bedecken den Himmel über der Stadt Nuuk.
Foto: Alyona Kekhler
Ein Mann reitet ein Pferd durch ein Lagerfeuer als Teil eines Rituals.
Foto: Manu Fernandez
