Bilder des Tages
1/12Alltag in Teheran: Verschleierte Frau überquert Kreuzung im ZentrumFoto: Vahid SalemiZum Auftakt der Grünen Woche: Minister Rainer riecht an niederländischen TulpenFoto: Sebastian Christoph Gollnow2/12Auto-Anschlag auf Demo in München: Prozess gegen Farhad N. beginntFoto: Peter Kneffel3/12Israelischer Angriff zerstört Wohnhaus in zentralem GazastreifenFoto: Abdel Kareem Hana4/12Skeleton-Weltcup in Altenberg: Jacqueline Pfeifer jubelt über SiegFoto: Robert Michael5/12500 Meter Durchmesser: Gigantisches Radioteleskop in GuizhouFoto: Ou Dongqu6/12Heimatschutzministerin Kristi Noem spricht mit Reportern im Weißen Haus in Washington.Foto: Alex Brandon7/12US-Präsident Donald Trump zeigt Ringe während einer Veranstaltung.Foto: Alex Brandon8/12Eine Formation bildet sich, um Demonstranten zurückzudrängen.Foto: Dave Decker9/12Wellen prallen gegen ein Fahrzeug, das nach einer Sturzflut in der Nähe des Wye River.Foto: Michael Currie10/12Menschen überqueren eine Straße an einem verschneiten Tag in Toronto, Kanada.Foto: Zou Zheng11/12Die deutsche Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin mit ihren Silbermedaillen.Foto: Mike Egerton12/12