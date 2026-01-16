Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

500 Meter Durchmesser: Gigantisches Radioteleskop in Guizhou
Foto: Ou Dongqu
Sphärisches Radioteleskop in Südwestchina
Foto: Ou Dongqu
Heimatschutzministerin Kristi Noem spricht mit Reportern im Weißen Haus in Washington.
Foto: Alex Brandon
US-Präsident Donald Trump zeigt Ringe während einer Veranstaltung.
Foto: Alex Brandon
Eine Formation bildet sich, um Demonstranten zurückzudrängen.
Foto: Dave Decker
Wellen prallen gegen ein Fahrzeug, das nach einer Sturzflut in der Nähe des Wye River.
Foto: Michael Currie
Menschen überqueren eine Straße an einem verschneiten Tag in Toronto, Kanada.
Foto: Zou Zheng
Die deutsche Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin mit ihren Silbermedaillen.
Foto: Mike Egerton
